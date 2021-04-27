Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Aydın-İzmir kara yolu Koçarlı Kavşağı mevkisinde A.Y.'nin kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki N.Ö.’ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Sürücü, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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