Alparslan Türkeş Bulvarı'nda L.G. idaresindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü ve araçta bulunan E.Ö.'nün yaralandığı kazada, kamyondaki elma kasaları etrafa dağıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yola dökülen elmalar, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından sahibine teslim edilmek üzere toplanarak kasalara tekrar dolduruldu.