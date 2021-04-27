Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de elma yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde, elma yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda L.G. idaresindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü ve araçta bulunan E.Ö.'nün yaralandığı kazada, kamyondaki elma kasaları etrafa dağıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Yola dökülen elmalar, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından sahibine teslim edilmek üzere toplanarak kasalara tekrar dolduruldu.
Etiketler: Trafik Kazası
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