Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Çatalkaya köyünde yaşayan H.S., hayvanlar üzerinde bulunan keneyle temas etti. Bir süre sonra rahatsızlanan H.S, yakınları tarafından Numune Hastanesine kaldırıldı.
H.S, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören H.S, yaşam mücadelesini kaybetti.
Yakınları tarafından teslim alınan H.S'nin cenazesi köyünde toprağa verilecek.
Son Haberler
- 10:56
- 10:59
- 10:41
- 10:35
- 10:59
Sıradaki Haber
MHRS aşı randevusu nasıl alınır? MHRS koronavirüs aşı randevusu alma...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz