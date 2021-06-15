Sivas'ın Çatalkaya köyünde yaşayan H.S., hayvanlar üzerinde bulunan keneyle temas etti. Bir süre sonra rahatsızlanan H.S, yakınları tarafından Numune Hastanesine kaldırıldı.

H.S, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören H.S, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından teslim alınan H.S'nin cenazesi köyünde toprağa verilecek.