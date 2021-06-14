Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ileri balistik zırh ürünleri geliştiren firmayı ziyaret etti.

Şirketin ürettiği ileri teknik seramikleri inceledi, platform ve personel korumaya yönelik balistik çözümleri konusunda bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

"Bor karbür seramik üretimi büyük bir katma değer sağlıyor"

Firmanın bor karbür seramiklerinde dünyadaki 3 üreticiden biri olduğunu söyledi.

"Sadece ABD ve İsrail'de bulunan bu teknolojiyi Nurol teknoloji firması yerli ve milli olarak hem geliştirdi. Bu seramikler çelikten hafif olmalarına rağmen çelikten çok daha fazla koruyuculuk sağlayabilen malzemeler."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Varank, firmanın yerli savunma sanayiine yönelik ihtiyaçları karşıladığını ve

aynı zamanda da ihracat yaptığını belirterek, "Bir bor karbür seramiklerin kilogram başına ihracat değeri 90 dolar, çok büyük bir katma değer. Bu teknolojiyi kendimizin geliştirmiş olması, ülkemizin konumunu stratejik hale getiriyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"2022'de kendi bor karbürümüzü üreteceğiz"

Varank, Türkiye'nin 2022 yılında kendi bor karbürünü üreteceğini de söyledi.

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın Balıkesir'de bir yatırımı var. Artık 2022 yılında kendi bor karbürümüzü kendi ülkemizde üretebileceğiz. Bu manada da dışa bağımlılığı bitirecek olmamız bizim açımızdan sevindirici."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Varank, balistik zırhın uçaksavar mühimmatına karşı koruma testine de katıldı. Atış poligonunda kişisel koruyucu zırhlar için geliştirilen plakayı test etti.