Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 43 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 43 bin 500 kök Hint keneviri ve 25 kilogram esrar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesi'nde bir kişinin bahçesinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 farklı noktada yetiştirilen 43 bin 500 kök Hint keneviri ile 25 kilogram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Malatya Hint Keneviri
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