Valilikten yapılan açıklamaya göre, POMEM'de gerçekleştirilen 26. dönem mezuniyet töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, 8 aylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan polis adaylarını tebrik ederek, görev yerlerinde başarı diledi.

POMEM Müdürü Kadir Yırtar ise zorlu bir eğitimden geçerek mezun olan polis adaylarını kutladı.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Semih Arınk, yaş kütüğüne isminin yazılı olduğu plaketi çaktı, polis adayları yemin etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu ve davetliler katıldı.