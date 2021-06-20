Salgın sürecinde insanların sağlıksız beslenmelerinden yola çıkarak katma değeri yüksek ürün üretmek için öğretmenleriyle çalışma yapan öğrenciler okullarındaki büyükbaş hayvanlardan elde ettikleri sütü değerlendirdi.

Günlük 25 kilogram çiğ sütü okuldaki atölyede reçel haline getiren öğrenciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Genç Başarı Vakfı tarafından uygulanan "GençBizz Lise Girişimcilik Programı" yarışmasında yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Şirket kuran öğrenciler, ürettikleri süt reçelinin satışını yapabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığına müracaatta bulundu.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, KUZKA olarak Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı'nı yürüttüklerini söyledi.

Faaliyet gösterdikleri Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi üzerine faaliyetler yürüttüklerini belirten Genç, "Bu çerçevede Milli Eğitim Müdürlüklerimizle beraber Eğitimde İşbirliği Protokolünü hayata geçirdik. Bu protokol kapsamında girişimcilik özelinde programları yürütüyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılında da Genç Başarı Vakfı tarafından liseler seviyesinde uygulanan GençBizz Programı'nı bölgemizde uygulanmasına Ajans olarak vesile olduk." dedi.

Gençlerde bir taraftan girişimcilik kültürünün oluşturulduğunu, diğer taraftan da onların motivasyonlarının artırılmasını önemsediklerini vurgulayan Genç, "Bu kapsamda öğrencilerimize girişimcilik, tasarım odaklı düşünme, iş fikri geliştirme, iş modeli sunum teknikleri gibi birçok eğitimler verildi. Programa katılan öğretmenlerimize de eğitici eğitimleri düzenlendi." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Okullarda öğrencilerin öğrendikleri bilgi ve deneyimleri sahada uygulama imkanı bulduklarını belirten Öztürk, "Öğrencilerimiz kendi isimlerinin baş harfinden oluşan HİTAE ismini verdikleri küçük bir şirket kurdular. Bu şirket Tarım Meslek Lisesinin farklı alanları olmak üzere hayvan yetiştiriciliği ve sağlık alanında bizim büyük ve küçükbaş hayvanlarımız var. Bunlarla elde edilen sütlerle öğrencilerimiz süt reçelinin farklı aromatik bitkilerle farklı reçel türleri uyguladılar." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alan dersi öğretmeni veteriner hekim Nedret Selvi de salgın sürecinde ortaya çıkan yanlış beslenme alışkanlıklarından yola çıkarak doğal ve enerji verici gıda üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda süt reçeli üretimi yaptıklarını ve bunu çeşitlendirdiklerini anlatan Selvi, şöyle konuştu:

"Sade süt reçeliyle birlikte cevizli, tarçınlı, fındık ezmeli, çilekli, muzlu ve kahveli ürünlerimizi ürettik, çeşitli damak tatlarına yönelmeye gayret ettik. Özellikle okulumuzda ürettiğimiz çiğ sütün katma değer olarak yükseltilmesi ve bir marka değeri oluşturulması açısından GençBizz Projesi'nin önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu an prototip ürünlerimizi ürettik. Tarım ve Orman Bakanlığından kayıt ve onay belgesini bekliyoruz. Belgemiz geldiğinde seri üretime geçerek ürünlerimizi pazarlamayı düşünüyoruz."

Projede yer alan öğrencilerden İsmail Özler de proje sayesinde tecrübe sahibi olmak istediklerini söyledi.

Böyle bir girişimcilik projesi içinde yer aldığı için mutluluk duyduğunu ifade eden Özler, insanlara sağlıklı ürün sunmak istediklerini dile getirdi.