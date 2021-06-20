Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 13:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Emine Erdoğan'dan "Antalya Diplomasi Forumu" paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun, dünyanın ihtiyacı olan huzur iklimini yeniden bulmasına yardımcı olacağına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Antalya Diplomasi Forumu"na ilişkin paylaşımda bulundu.
Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderler ve eşlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Dostluk bağlarımızı güçlendiren bu forumun, dünyanın ihtiyacı olan huzur iklimini yeniden bulmasına yardımcı olacağına inanıyorum" mesajını paylaştı.
#AntalyaDiplomasiForumu’na katılan liderler ve değerli eşlerini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Dostluk bağlarımızı güçlendiren bu forumun, dünyanın ihtiyacı olan huzur iklimini yeniden bulmasına yardımcı olacağına inanıyorum. pic.twitter.com/ttlPwvANwW— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 20, 2021
Etiketler: Emine Erdoğan
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