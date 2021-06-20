Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Antalya Diplomasi Forumu"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderler ve eşlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Dostluk bağlarımızı güçlendiren bu forumun, dünyanın ihtiyacı olan huzur iklimini yeniden bulmasına yardımcı olacağına inanıyorum" mesajını paylaştı.