Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemi ile yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda yeni normalleşme kararlarının alınması bekleniyor. Pazar günleri süren kısıtlamanın kaldırılması ve hafta içi kısıtlama saatinin ileriye alınması da gündemde.

Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında ayrıca turizmciler için de müjde açıklayacak.

Aşılamadaki rekor temmuzda rahatlama sağlayacak

Aşılama hızlandı, vaka sayıları azaldı. Uzmanlar da hızla devam eden aşılama sayesinde kısıtlamaların esnetileceği görüşünde. Yaz aylarının sonunda da açık havada maske zorunluluğu kalkabilir.

Uzmanlara göre, aşılamada kırılan rekor, temmuz ayında rahatlama sağlayacak. 50 milyon kişinin çift doz aşı olması ile toplumsal bağışıklık sağlanabilecek. Sonbaharda açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkması planlanıyor.

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"Pazar günü açılma söz konusu olabilir"

Kademeli normalleşme sürecine ilişkin TRT Haber'e konuşan, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları söyledi:

"İnsanlar dikkat ettiği takdirde pazar günü de açılma söz konusu olabilir. Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir.

Bireysel önlemlere dikkat edip sırası gelenin aşı olduğu bir zaman dilimi yaşayabilirsek, hem temmuzda hem de güz döneminde toplumsal bağışıklığın sağlanması ile çok da iyi zamanlarımızın olabileceğine inanıyorum.

Dışarıda fiziksel mesafeye uyarsak, kapalı ortamlarda iyi havalandırılan ortamlarda maskesiz belli zaman dilimlerinde durmak mümkün olacaktır. Kalabalık AVM'ye, banka şubesine ya da hastanelerde maske takmak söz konusu olup onun dışındaki alanlarda maskesiz yaşamın olacağını düşünüyorum güz döneminde."

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