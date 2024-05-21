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Güncel
AA 21.05.2024 11:09

Sivas'ta dilencilere denetimler artırılacak

Sivas'ta zabıta ekipleri, günlük topladıkları miktar 2 ile 5 bin lirayı bulduğu öğrenilen dilencilere yönelik denetimleri yoğunlaştıracak.

Sivas'ta dilencilere denetimler artırılacak
[Fotograf: AA]

Sivas'ta dilencilere yönelik çalışmalar sürüyor. Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Çayır, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin birçok ilinde olduğu gibi kentte de son dönemde artan dilenciliğin halkın huzurunu ve vicdanını rahatsız edecek seviyeye ulaştığını ve bu durumun bir meslek haline geldiğini söyledi.

Ortaya çıkan görüntünün şehrin imajını da olumsuz etkilediğini belirten Çayır, "Toplumu derinden rahatsız eden ve sosyal kökleri itibarıyla çeşitlilik arz eden bu problemle mücadele hem çok yönlü hem de çok aktörlü olmalıdır" dedi.

Dilenci sorununun çözümü noktasında emniyet teşkilatının katkı ve desteklerinin önemli olduğunu vurgulayan Çayır, "Hem kamu hem de toplum olarak birlikte çaba gösterdiğimizde hızlı ve kalıcı sonuç alınabileceğinin bilinmesi gerekir" diye konuştu.

Sivas'ta dilencilere denetimler artırılacak

Dilencilerden elde edilen para kamuya harcanacak

Çayır, dilencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimlerin artırılacağını söyleyerek, "Geçtiğimiz hafta dilencilere yönelik yapılan uygulamalarda el konulan maddi kaynak kamuya gelir olarak irat edilmektedir. Bir dilencinin günlük olarak topladığı miktar değişmekle birlikte 2 ile 5 bin lira arasındadır. Bu aya vurulduğu zaman ciddi manada bir rakam elde ediliyor." sözlerini kullandı.

Zabıta Müdürlüğü Sivil Ekipler Amiri Eyüp Yazıcı ise bazı dilencilerin topladıkları paraları baston ve ekmek içerisine, çocuk bezlerine sakladıklarını gördüklerini söyledi.

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