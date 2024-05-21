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Güncel
AA 21.05.2024 10:55

Asma toplarken yaralanan kadın askeri helitopterle kurtarıldı

Hakkari'de Zap Suyu kenarında asma toplarken düşerek yaralanan kadın, askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

Asma toplarken yaralanan kadın askeri helitopterle kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Yıldız Dere mevkisinde Zap Suyu kenarında asma toplayan 59 yaşındaki Gülizar Kaya, dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan kadını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Asma toplarken yaralanan kadın askeri helitopterle kurtarıldı

Olay yerine araç giremeyince helikopter istendi

Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Kaya'yı almaya zorlu arazi şartları yüzünden araçlar giremeyince helikopter istendi.

Sedyeye konulan kadın, bölgeye yönlendirilen askeri helikoptere alınarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AFAD Hakkari UMKE
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