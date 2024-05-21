Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'da Çorlu ilçesinde Muhittin Mahallesi'nin Reşitpaşa Caddesi’nde H.E. idaresindeki otomobil ile C.Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Otomobiller çarpıştıktan sonra, park halindeki otomobil ve minibüse çarptı.
Kazada sürücü C.Ö. ile otomobilde bulunan M.T. ve M.Y. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen sürücü H.E. hakkında işlem başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.