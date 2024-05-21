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Güncel
İHA 21.05.2024 10:43

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışma sonrası park halindeki araçlara da çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

Tekirdağ'da Çorlu ilçesinde Muhittin Mahallesi'nin Reşitpaşa Caddesi’nde H.E. idaresindeki otomobil ile C.Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Otomobiller çarpıştıktan sonra, park halindeki otomobil ve minibüse çarptı.

Kazada sürücü C.Ö. ile otomobilde bulunan M.T. ve M.Y. yaralandı.

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen sürücü H.E. hakkında işlem başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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