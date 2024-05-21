Kırıkkale'de "Okullar Sporla Daha da Güzel" projesi tanıtıldı

Kırıkkale Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, projenin 23 okulda 40 ayrı branşta devam eden bir proje olduğunu söyledi.

Makas, her şeyin hayal ile başlayacağını, devletin ve Cumhurbaşkanlığının liderliğinde Türkiye'de son 20-25 senede birçok projenin olduğunu belirterek, "Gelecekte dünyaya nizam versin diye yüce Türk milletinin dünyayı yöneteceğini, adalet ve hoşgörü yayacağını hayal edeceğiz. Burada yapılan proje siz kıymetli gençlerimize yatırımdır." diye konuştu.

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş de bu kadar genç nüfusunun olduğu bir ülkede çocukların israf edilmemesi gerektiğini ifade ederek, spor ve sağlık anlamında gençlere destek olabilecek bir proje olduğunu dile getirdi.

Vali Makas ve protokol üyeleri daha sonra okuldaki spor salonlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti.