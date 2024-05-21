Açık 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.05.2024 10:29

Kırıkkale'de "Okullar Sporla Daha da Güzel" projesi tanıtıldı

Kırıkkale'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Okullar Sporla Daha da Güzel" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de "Okullar Sporla Daha da Güzel" projesi tanıtıldı

Kırıkkale Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, projenin 23 okulda 40 ayrı branşta devam eden bir proje olduğunu söyledi.

Kırıkkale'de "Okullar Sporla Daha da Güzel" projesi tanıtıldı

Makas, her şeyin hayal ile başlayacağını, devletin ve Cumhurbaşkanlığının liderliğinde Türkiye'de son 20-25 senede birçok projenin olduğunu belirterek, "Gelecekte dünyaya nizam versin diye yüce Türk milletinin dünyayı yöneteceğini, adalet ve hoşgörü yayacağını hayal edeceğiz. Burada yapılan proje siz kıymetli gençlerimize yatırımdır." diye konuştu.

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş de bu kadar genç nüfusunun olduğu bir ülkede çocukların israf edilmemesi gerektiğini ifade ederek, spor ve sağlık anlamında gençlere destek olabilecek bir proje olduğunu dile getirdi.

Vali Makas ve protokol üyeleri daha sonra okuldaki spor salonlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Depremde hasar gören tarihi caminin restorasyonunda sona gelindi
11:29
Kurtulmuş: Büyük Çerkes Sürgünü'nü unutmadık ve unutturmayacağız
11:25
Yatırımcılara portföy çeşitliliği önerisi
11:25
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
11:24
İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldü
11:18
Artırılan kredi limitleri hayvancılık sektörünü güçlendirecek
Depremde hasar gören tarihi Ağcabey Camii'nin restorasyonunda sona gelindi
Depremde hasar gören tarihi Ağcabey Camii'nin restorasyonunda sona gelindi
FOTO FOKUS
Köpeklerin saldırısına uğrayan Hiranur sokağa çıkmaya korkuyor
Köpeklerin saldırısına uğrayan Hiranur sokağa çıkmaya korkuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ