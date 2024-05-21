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Güncel
İHA 21.05.2024 10:08

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesinde mezbahalarda denetimler başladı

Kurban Bayramı öncesinde Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gıda ile ilgili iş yerlerini sıkı bir denetime tabi tutuyor. Erzincan genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay belgesi verilmiş olan mezbahaların denetimleri aralıksız devam ediyor.

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesinde mezbahalarda denetimler başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı’nda Erzincan halkının sağlıklı ve kaliteli ete ulaşmaları için mezbahalardaki denetimlerini sürdürüyor.

Bugün yapılan mezbaha denetimlerine Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su ürünleri Şube Müdürü Yunus Koç ve teknik ekipler katıldı.

Ekipler, mezbahalarda başta hijyen kuralları olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan yönetmelik ve talimatlara uygunluk açısından denetliyor.

Güvenli gıdaya erişim için denetimler devam edecek

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, halkın sağlıklı ve kaliteli et ihtiyacının karşılanması, güvenli gıdaya erişiminin güvence altına alınması için mezbahalarda denetimlerin yapıldığını, ekipleri tüm detayları titizlikle incelediğini söyledi.

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesinde mezbahalarda denetimler başladı

Şahin denetimlerin süreceğini anlatarak, "Mezbahalarda görevli resmi veteriner hekimler ve mezbaha sorumlusu veteriner hekimler ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde mezbahaların teknik ve hijyenik koşulları, kasaplık hayvanların mezbahaya geliş evrakları, işletme padokları, kesim salonu, sakatat bölümleri, soğuk depolarda incelemeler yapılıyor, işletmede tutulması gereken evraklar kontrol ediliyor" dedi.

Mezbahalarda denetim çalışmalarına ek olarak mezbaha sorumlularına genel hijyen, özel hijyen gereklilikleri, ekipman ile ilgili hususlar, personel hijyeni konularında bilgilendirme yapıldığını söyleyen Şahin, özellikle Kurban Bayramı öncesinde gıda işletmelerinde alınması gereken tedbirlerin personele hatırlatıldığını vurguladı.

Şahin, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince mezbaha denetimlerinin devam edeceğine işaret etti.

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