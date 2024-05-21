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Güncel
DHA 21.05.2024 09:55

Tunceli'de balon turizmine ilgi artıyor

Geçen yıl nüfusunun 24 katı kadar turist ağırlayan Tunceli’de, sıcak hava balonu turizmi başladı.

Tunceli'de balon turizmine ilgi artıyor
[Fotograf: DHA]

Havaların ısınmasıyla birlikte Tunceli’de turizm sezonu başladı. Avrupa ile Türkiye’nin değişik kentlerinden gelen turistler, yaban hayatı ve endemik bitkilerin yoğunluğu ile tanınan Munzur ve Pülümür vadilerini ziyaret ediyor. Turistler, su sporları merkezlerinde rafting, kano ve zipline aktiviteleri yaparken, dağlarda da doğa gezisi yapma fırsatı buluyor.

85 bin nüfusa sahip kente geçen yıl yaklaşık 2 milyon turist geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre de 1 milyon araç giriş yaptı.

Tunceli'de balon turizmine ilgi artıyor

Tunceli Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Ovacık ilçesinde hizmet verecek sıcak hava balonu turizmi için ilk deneme uçuşu, merkez Mameki Parkı’nda yapıldı.

Bölgedekilerin ilgi gösterdiği uçuş, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından gerçekleştirildi. Vali Tekbıyıkoğlu, çocuklarla birlikte 30 metre yüksekten kentin iki yakasından akan ve ortasında birleşen Pülümür ile Munzur Çayı’nı izledi.

"Tunceli turizm şehri olma yolunda ilerliyor"

Kentin turizm şehri olma yolunda olduğunu anlatan Vali Tekbıyıkoğlu şöyle konuştu: 

"Turistler, buraya 'maviyle yeşilin buluştuğu şehir' demekle haklı. Burada balon turizmi için, sadece Ovacık'ta müsait bir alan var. Çünkü balonun savrulmasına göre uygun alanların olması lazım. Dünyada her güzel şehrin ortasında bir ırmak geçer. Tunceli’mizin ortasında da aslında iki ırmak birleşiyor. Pülümür ve Munzur Çayı, şehrin ortasında birleşiyor. Biz bunu çok büyük bir şans olarak görüyoruz ve şehrimize de büyük güzellik veriyor. Bu güzel şehrimizde bu güzellikleri görmek için balon getirdik. Burada gençlerle beraber şehrimizi bir de yukarıdan bakalım istedik. Gençlerimiz bu lezzeti uçuşlarla tattı."

Tunceli'de balon turizmine ilgi artıyor

Atılan adımlarla Tunceli'nin turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Tekbıyıkoğlu, "Turizm şehri için yeterli altyapımız yok. Tunceli, hiç kimsenin bilmediği bir şehir. Nasıl hazineler toprakların altında kalır, birileri açığa çıkarır, biz de bu hazineyi açığa çıkarmaya milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. Bütün herkesi güzel şehrimize davet ediyoruz. İnsanların hem raftingimizde suyu, trekkingle dağlarımızı tadarak, balonla da yukarıdan Tunceli'mizi görmesini çok arzu ediyorum. Yerli, yabancı bütün gezi severleri, bütün turistleri şehre davet ediyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Yiğit İvancı, ilk defa balona bindiğini söyleyerek, "İlk defa balona bindim, çok heyecanlıydı. Şehrin manzarasını yukarıdan görmek ayrı bir güzellikti. Çok yükseklere çıkmasak da yine de fazlasıyla güzeldi" dedi.

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