Trabzon'da liselerarası münazara ve deneme yarışması tamamlandı

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bir derneğin iş birliğiyle Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Osman Turan anısına liselerarası parlamenter stili münazara yarışması finalleri düzenlendi.
İl genelinde 103 lise takımının katılımıyla başlayan yarışmada, final etabına kalan 4 lise takımı yarıştı.
Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Akçaabat Fen Lisesi üçüncü, Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncü oldu.
Takımlara ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, protokol üyeleri takdim etti.
Finalde ayrıca Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun anısına 300 öğrencinin katıldığı "yazıYORUM" felsefi deneme yazma yarışması birincisi Bilal Taha Emiroğlu, ikincisi Ömer Zekeriya Raşitoğlu ile üçüncüsü Nehir Değirmenci'ye ödülleri takdim edildi.