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Güncel
AA 21.05.2024 11:00

Bitlis'te yetim ve öksüz çocuklar için etkinlik düzenlendi

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Vakıflar Haftası dolayısıyla "Tarihin Tanıkları Geleceğin Teminatı" temasıyla, yetim ve öksüz çocuklara yönelik piknik etkinliği düzenlendi.

Bitlis'te yetim ve öksüz çocuklar için etkinlik düzenlendi
[Fotograf: AA]

Etkinlik için evlerinden alınan çocuklar, Çağlayan Mahallesi'ndeki mesire alanına getirildi. Oyunlar oynayıp, halay çekerek eğlenen çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak, mayıs ayının ikinci haftasını Vakıflar Haftası olarak kutladıklarını söyledi.

Bitlis'te yetim ve öksüz çocuklar için etkinlik düzenlendi

Etkinliğe 200 çocuk katıldı

Bu yıl mottolarını "Tarihin Tanıkları Geleceğin Teminatı" olarak belirlediklerini vurgulayan Ayan, "Bu çerçevede ilimiz genelinde farklı etkinlikler düzenlemekteyiz. Bitlis genelindeki yağışlı hava şartlarından dolayı piknik organizasyonumuzu bugün düzenledik. Etkinliğimize ilimiz genelindeki 200 yetim ve öksüz çocuk katıldı. Amacımız onlarla sohbet etmek, güzel vakit geçirmek, onlara bir adım daha yaklaşabilmek ve mutluluklarına ortak olmak. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve katılım sağlayan ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocuklarıyla etkinliğe katılan kadınlardan Beyza Karaman ise çocukların organizasyon sayesinde mutlu bir gün geçirdiğini söyledi.

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Bitlis Çocuk Etkinlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı
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