Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Kartal, üniversite bünyesinde yer alan Cumhuriyet Teknokent'te çocukların sayısal zekalarını kullanabilmelerine yönelik çalışma yaptı.

Kartal'ın ahşaptan hazırladığı oyuncaklar, çocuklara matematik, fizik gibi derslerin daha pratik ve eğlenceli bir yolla öğretilmesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal, projeye yaklaşık 6,5 yıl önce başladıklarını aktardı.

Çocukların matematik ve fen alanlarında eksikleri olduğunu tespit ederek projeyi geliştirdiklerini belirten Kartal, şunları kaydetti:

"Çocuklara matematiği ve feni sevdiremiyoruz, öğretemiyoruz' şeklinde bir problemle karşılaştık. Bu sorun ulusal ve uluslararası sınavlarda da karşımıza çıktı. Liselere Geçiş Sınavı ve üniversite sınavında gördük ki çocukların fen, fizik, kimya, matematik ortalamaları düşük. Biz bu ortalamaları nasıl yükseltebiliriz sorusuyla başladık işe ve Teknokent’e bir proje sunduk. Bu sorunu ortadan kaldırmak için eğitim materyalleri tasarlayacağız dedik ve projemiz kabul edildi.”

Kartal, projeye eğitim ve deney materyalleri tasarlayarak başladıklarını, projenin ilerleyen zamanlarında okul öncesine inmeleri gerektiğini fark ettiklerini aktardı.

Yurt dışında okul öncesine ciddi yatırımlar yapıldığına işaret eden Kartal, "Bilimsel düşünebilmek, matematiksel okur-yazarlıklarını arttırmak, çocukları okula hazırlayabilmek için okul öncesine ağırlık vermek gerekiyor. Öğrenmenin yolu okul öncesinden geçiyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncaklar organik ve geri dönüştürülebilir malzemeden üretiliyor

Oyuncakları üretirken sadece bilimsel olmasını değil aynı zamanda çocukların zevk almasını da öncelediklerini vurgulayan Kartal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Oyuncaklarda kesinlikle plastik kullanmadık, organik ve geri dönüştürülebilir olması oldukça önemli. Şu anda da kendi özgün ürünlerimiz başta olmak üzere dünyadaki oyuncak örneklerini de koleksiyonumuza katarak zengin bir içerik oluşturduk. Bu arada kendi kültürümüzü de unutmadık. Osmanlı döneminde oynanan oyunları geliştirerek, örneğin şehzade oyuncaklarını, kendi kültürümüzdeki oyuncakları da gün yüzüne çıkarttık. Ahşaptan imalatları yapıldı ve tüketicilere sunuldu. İstenildiğinde okul içi ve bireysel oyuncaklar Teknokent’ten temin edilebiliyor."

Yaklaşık 3 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın" isimli, Türkiye'deki tüm öğretmenlerin katıldığı bir yarışmada belirlenen 30 fikrin ürüne dönüştürülmesi için Bakanlığın kendileriyle iletişime geçtiğini aktaran Kartal, "Yaklaşık 16 alan uzmanı hocamızla birlikte bu fikirlerin prototip ürünlerini üniversitemizde geliştirdik ve bunları Milli Eğitim Bakanlığına sunduk. Bu ürünlerin tamamı Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir sergide gösterildi. Bu ürünlerin seri üretimi yaptırılarak Türkiye'deki tüm özel eğitim veren okullara dağıtıldı. Türkiye'deki teknokentler arasında hem Ar-Ge anlamında hem de özel eğitim anlamında sadece biz çalışıyoruz diyebiliriz. En büyük mutluluk kaynaklarımızdan biri de bu oldu." açıklamasında bulundu.