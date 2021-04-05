Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 16:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İnşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da çalıştığı inşaatın 1'inci katından düşen işçi, ağır yaralandı.
Olay, Paşacık Mahallesi Acem Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi.
Mahmut Güler, çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Yanındaki mesai arkadaşları sağlık görevlilerine haber verdi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güler'in hayati tehlikesinin devam ediyor.
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