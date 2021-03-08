İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kangal ilçesi Reşadiye Mahallesi Kuru Sırt mevkisinde bir çiftlik evinde kumar oynandığını ihbarı üzerine eve baskın düzenledi.

Jandarma ekipleri, evde kumar oynadığını tespit ettiği 11 kişiye 48 bin 950 lira idari para cezası uyguladı.

Ev sahibine ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli ve idari işlem yapıldı.