Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında emniyet ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda yakalanan 16 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir haftada il genelinde sokakta uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyonlarda, 4,81 gram esrar maddesi, 14,30 gram eroin, 5,19 gram metamfetamin, 216 uyuşturucu hap, 1,5 metadon hap, 2,05 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 16 kişiden, 2'si tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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