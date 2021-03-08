İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak tütün satanlara yönelik çalışmalar kapsamında Keskin ilçesinde şüpheli A.B'nin iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 4 bin 840'ı dolu 55 bin 840 makaron ve 9,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.B. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.