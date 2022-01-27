Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta arızalanan otobüsteki yolcuları polis misafir etti
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Zara ilçesinde arızalanan otobüsteki yolcular, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına konuk oldu.
Eskişehir'den Van'a giden bir yolcu otobüsü Zara ilçesi yakınlarında arızalandı. Zara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüsteki 30 yolcuyu araçlarla müdürlük binasına götürdü.
Polisler, misafir ettikleri yolculara sıcak çorba ikramında bulundu.
Otobüsün tamir edilmesinin ardından yolcular Van'a uğurlandı.
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