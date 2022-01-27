Vakıf Müdürü Alaettin Biçen, yaptığı açıklamada, kömürler geldikçe belirlenen kişilere mahallelerde dağıtımların yapıldığını söyledi.

Beypazarı ilçesinde bu yıl toplamda 1700 ton kömür dağıtımı yapacaklarını belirten Biçen, "Kömür dağıtımlarımız sürüyor. Kişi başına 1 ton kömür yardımında bulunuyoruz. Şu kış gününde kimseyi aç ve açıkta bırakmıyoruz. Kaymakamlığın bünyesinde bulunan aşevinde pişirilen yemeklerden, 500 kişiye yakın yardıma muhtaç kişi ve aileye evlerine kadar sıcak yemekleri sefertası içinde ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.