Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beykoz'da hamsi şenliği
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul Beykoz'da hamsi şenliği düzenlendi. Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği şenlikte 4 bin 500 kişilik hamsi pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde hamsi şenliği düzenlendi. Şenlik, Beykoz Sahil Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi.
Etkinlikte 4 bin 500 kişilik hamsi, tavalarda pişirilerek ekmek arasında vatandaşlara ücretsiz ikram edildi. Ekmek arası hamsiden almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.
Karadeniz yöresi sanatçılarından Onay Şahin'in konser verdiği şenlikte vatandaşlar kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlendi.
Etkinliğe, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç ile bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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