Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Öğrenciler paletli ambulansla sınava yetiştirildi
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle yol kapanınca üniversite yurdundaki öğrenciler, mahsur kaldı. UMKE sorumlusu, öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirdi.
Aksaray Kız Yurdu'nda kalan Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencilerinden Cansu Yay, sosyal medyadan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya final sınavları olduğunu ancak kar ve tipi nedeniyle gidemediklerini yazdı.
Vali Aydoğdu'nun talimatının ardından harekete geçen, Aksaray UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) sorumlusu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Can Cansızlar, yurtta kalan 30 öğrenciyi final sınavına, paletli ambulansla götürdü.
Etiketler: Aksaray Ambulans Kar Yağışı
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