Aksaray Kız Yurdu'nda kalan Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencilerinden Cansu Yay, sosyal medyadan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya final sınavları olduğunu ancak kar ve tipi nedeniyle gidemediklerini yazdı.

Vali Aydoğdu'nun talimatının ardından harekete geçen, Aksaray UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) sorumlusu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Can Cansızlar, yurtta kalan 30 öğrenciyi final sınavına, paletli ambulansla götürdü.