Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli’de halı sahanın kar biriken çatısı çöktü
[Fotoğraf: AA]
Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısında çökme meydana geldi.
Kentte bir süredir aralıklarla etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Mahalle ve sokakların beyaza büründüğü kentte, kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaştı.
Atatürk Mahallesi 72. Cadde üzerinde bulunan bir halı sahanın kar biriken çatısı çöktü.
Brandası ve demirleri zarar gören halı sahada hasar oluştu.
Etiketler: Tunceli Kar Yağışı
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