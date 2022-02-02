Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 250 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 250 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 250 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar nedeniyle gelen ihbarlara öncelik veriliyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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