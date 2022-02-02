İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir.

Üç aylarda ne zaman oruç tutulur?

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

2 Şubat Çarşamba İstanbul İmsak ve İftar vakti ne zaman?

Diyanetin sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da imsak vakti Diyanet'in 06.40, akşam ezanı da saat 18.29'de okunacak.

2 Şubat Çarşamba Ankara İmsak ve İftar vakti ne zaman?