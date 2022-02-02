Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mardin'de aranan 18 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
İl Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) evden hırsızlık, silahla tehdit, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından aranan ve aralarında hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 18 kişiyi yakaladı.
Yakalananlar adli makamlara sevk edildi.
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