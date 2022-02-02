Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kuyuya düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, köpeği bulunduğu yerden çubuk yardımıyla çıkardı.
Kuyunun üstü ekipler tarafından kapatıldı.
Etiketler: İstanbul İtfaiye Köpek Sokak Hayvanları
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