Adana'nın Yüreğir ilçesinde telekomünikasyon bayisi işleten U.K. ve kardeşi Y.K. sohbet ettiği sırada dükkan sahipleri A.S.A ve A.A.A ile arkadaşları O.A. iş yerine geldi.

Kira yüzünden çıkan silahlı kavgada U.K., tabancayla ateş etti. A.S.A, A.A.A. ve O.A. silahla, Y.K. ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, U.K. gözaltına alındı.