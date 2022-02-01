Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiracı ve iş yeri sahipleri arasında silahlı kavga: 4 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Adana'da kiracı ve iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi tabancayla, bir kişi darp sonucu yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde telekomünikasyon bayisi işleten U.K. ve kardeşi Y.K. sohbet ettiği sırada dükkan sahipleri A.S.A ve A.A.A ile arkadaşları O.A. iş yerine geldi.
Kira yüzünden çıkan silahlı kavgada U.K., tabancayla ateş etti. A.S.A, A.A.A. ve O.A. silahla, Y.K. ise darp sonucu yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, U.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Bireysel Silahlanma Kavga
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