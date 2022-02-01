Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çok sayıda iş yerinden çelik kasa ve elektronik eşya çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmada, hırsızların yakalanması için toplam 200 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, iki şüpheliyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla şüpheli M.G. ve U.A. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilen çelik kasalar ve elektronik eşyalar sahiplerine teslim edildi.