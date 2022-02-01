Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te aranan 14 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis'te emniyet ve jandarma ekiplerince, 17-31 Ocak'ta aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlarından haklarında 2 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis cezaları bulunan 14 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Bitlis Dolandırıcılık Kaçakçılık Kavga Polis
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