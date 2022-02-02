Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uzunköprü’de sağanak yağış etkili oluyor
[Fotoğraf: İHA]
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintisi oluştu, mazgallar taştı.
İlçede dün öğleden sonra başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ilçede bazı kanalizasyon mazgalları taştı.
Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerlerinin önündeki tentelerin altına sığındı.
Sağanak perşembeye kadar sürecek
Yağış sebebiyle ilçe merkezinde zaman zaman trafikte aksamalar oldu.
Yağışın perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
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