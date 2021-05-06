Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolü sırasında bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 20 kutu içerisinde 1120 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan bir şahıs ile yine aynı konuyla ilgili olarak daha sonra gözaltına alınan bir şahıs olmak üzere iki şahsa uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticareti kapsamında işlem yapıldı.

Şahıslar adli makamlara sevk edildi. Araç içerisinde yakalanan şahsa toplamda 5 bin 854 lira idari para cezası uygulandı.

