Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda cadde su altında kaldı. 5 evi ise su bastı.
Akşam başlayan yağmur nedeniyle ilçede çok sayıda cadde su altında kalırken, Karacaoğlan Mahallesi Kumru Sokak'taki 5 evi su bastı.
Vatandaşlar evlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de evlerden suların tahliye edilmesi çalışmalarına başladı.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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