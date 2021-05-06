Doğanşehir ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'dan itibaren Malatya-Adıyaman kara yolunun yanı sıra Çelikhan, Doğanşehir - Elbistan, Doğanşehir-Akçadağ, Doğanşehir ilçe bağlantı yollarında denetimlerini sıklaştırdı.

Denetleme noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuları tam kapanma muafiyeti açısından inceleyen ekipler, ayrıca araç ve sürücüleri trafik açısından da denetledi.

Muafiyet belgesi olan kişilerin geçmesine izin verilirken, belge gösteremeyenler ise evlerine yönlendirildi.