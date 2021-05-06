Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da araba çarpan çocuk ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bolu'da, evinin önünde oynarken yola çıkan 2,5 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Semerciler köyünde A.S'nin kullandığı hafif ticari araç, evinin önünde oynarken bir anda yola çıkan 2,5 yaşındaki A.Ö'ye çarptı.
Durumu fark eden baba, çocuğunu aracıyla hastaneye götürürken sağlık ekiplerinden yardım istedi.
A.Ö. hastane yolunda ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
Kafatasında kırıklar olduğu belirlenen çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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