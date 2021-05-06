Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kablo hırsızlığı: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Kula Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kablo hırsızlığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Polis ekipleri, Seyitali Mahallesi Sazlık Küme Evleri bölgesinde düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi 300 kilogram bakır kabloyu yakmak isterken yakalamış, olaya karıştığı iddia edilen 1 şüpheli de gözaltına almıştı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Hırsızlık
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