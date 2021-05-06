Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de yediemin otoparkında yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yediemin otoparkında çıkan yangında 9 araç kullanılamaz hale geldi.
Sümer Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otoparktaki araçlardan 9'u kullanılamaz hale geldi.
Otopark Müdürü Halil Karan, "Gerekli inceleme yapılacak. Şu an biz de şoktayız. 9 aracımız yandı. Buna da şükür, ucuz atlattık. Allah kimsenin başına vermesin. Zararımız büyük ama üstesinden geleceğiz artık" dedi.
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