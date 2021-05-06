Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde S.S. idaresindeki otomobil, A.T'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.T, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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