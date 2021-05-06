Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 18:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek yolu Caddesinde meydana geldi. Hande B. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kaza sonucu sürücü yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi.
Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri yaralı Hande B.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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