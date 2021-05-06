Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçak kazıya 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Demre ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavu Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirtilen bölgede 4 kişi suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Kazı
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