Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma dönemine ilişkin, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminin uzatılmasının gündemde olmadığını söyledi.

Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Oktay'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Tam kapanma uzatılacak mı?

Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.

Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazandan önce pik yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.

"18 aşı çalışması var"

Aşı çalışmalarını bir ekosistem olarak düşünürsek içinde kimler varsa tamamını içine alan süreci sıkı bir takip altına aldık. Toplam 18 aşı çalışması var. Bunlardan yedisi başvuru aşamasına gelmişti. Yani insan deneyi aşamasına gelen. Bunları yakın takibe aldık. Yedi firmadan dördü klinik test onayını aldı. Bir tanesi de biraz daha önde, Kayseri'deki.

Aşı artık bir güce dönüşmüş durumda. Üretilecek bir aşıyı sadece Türk insanı beklemiyor. Bizden daha yakın takip eden ülkeler var.

Biontech ve Sputnik için görüşmeleri de yapıyoruz. Aşılama devam ediyor. Şu anda aşılamada dördüncü sıradayız. Burada çok daha hızlı bir şekilde devamını getireceğiz Sputnik zaten onayını aldı, görüşmelerini yaptılar, hızlı bir şekilde üretim boyutuba geçecekler.