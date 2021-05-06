Can Kulağı Platformu üyeleri ile ilçede ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşların sağladıkları imkanlarla hazırlanan yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürdüklerini söyledi.

"3 milyon liralık yardım yapmayı planlıyoruz"

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım edebilmek için ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla el ele verdiklerini belirten Gürbüz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaklaşık 3 milyon liralık bir bütçe ile bu faaliyeti gerçekleştirmiştik. Bu sene de inşallah buna yakın bir bütçeyi yine kullanmak istiyoruz. Ramazan ayını salgının etkisinde geçiren vatandaşlarımızın ekonomik olarak daha da rahat geçirmeleri için COVID-19'un sıkıntılarını biraz olsun hafifletebilmek için bu çalışmayı yapıyoruz. Can Kulağı Platformu'na destek olan tüm sivil toplum örgütlerine, gurbetçi vatandaşlarımıza, yurt içi ve yurt dışı derneklerimize teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik adına yapılmış olan bu çalışmaları önemsediğimi ifade etmek istiyorum."