Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 10:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zeytinburnu'nda boşaltılan bina çöktü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir süre önce boşaltılan bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
Etiketler: İtfaiye
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