İl Jandarma Komutanlığı, Fındıklı Mahallesi'nde bir araçta yaptığı aramada 100 gram esrar ve bir bıçak ele geçirdi.

Jandarma, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 10 bin 407 lira ceza yazdığı sürücü ve yanındaki şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarma karakoluna götürüldü.