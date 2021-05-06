Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sahilde bulunan yaralı caretta caretta tedaviye alındı.
Kemalpaşa Mahallesi'nde sahil kenarında yaralı bir caretta caretta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri, caretta carettayı battığı kumdan çıkararak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Başından yaralandığı belirlenen caretta caretta tedavi altına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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