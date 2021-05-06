Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Tokat'ın Zile ilçesinde 564 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akgüller köyünde bir kişinin sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreste arama yapan jandarma, 564 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ve av tüfeği ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sahte İçki
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